Wertvolle Immobilien

Als die Geschäftsführung von Galeria Karstadt-Kaufhof Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren Insolvenz anmeldete und bekanntgab, dass ein Drittel aller Warenhäuser geschlossen werde, kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Sie forderte den Eigentümer René Benko zu mehr Engagement auf und machte selbst Vorschläge, wie eine »erfolgreiche Zukunft für Galeria möglich« sei. Dazu gehörten etwa eine größere »lokale Angebotsvielfalt«, die »Vernetzung lokaler und digitaler Angebote« und eine »größere Befugnis der Entscheider und Entscheiderinnen vor Ort«, wie Pressesprecher Günter Isemeyer mit Bezug auf die Ideen der Kollegen in den Warenhäusern Anfang November gegenüber jW erläuterte. Einen Lösungsansatz sähen die Beschäftigten auch in einem »Stopp nicht nachvollziehbarer bzw. nachhaltiger Rabatt...