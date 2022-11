Dunkle Jahreszeit

Die Sanktionen gegen Russland im Gefolge des Ukraine-Kriegs führen nicht nur zu höheren Energiepreisen und einer Teuerungswelle. In deutschen Behörden scheint man inzwischen auch ernstlich mit dem Szenario zu rechnen, dass es im Winter hie und da keinen Strom mehr geben wird. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, sagte entsprechend der Welt am Sonntag, ab Januar und Februar steige das Risiko, dass es zu solchen Ausfällen komme. Diese würden über das bisherige Maß hinausgehen. »Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird«, stellte der BBK-Chef in Aussicht. Er meine damit eine »regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung«.

Verursacht würden diese Unterbrechungen allerdings nicht nur durch Energieknappheit, sondern auch durch das gezielte zeitweise Abschalten der Netze durch die Betreiber, um die Netze zu schützen und die Gesamtversorgung nicht zu gefährden...