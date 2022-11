Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. November 2022, Nr. 270

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Anno … 47. Woche 1922, 27. November: Die französische Regierung unter Präsident Raymond Poincaré kündigt die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen an, um ihre auf dem Versailler Vertrag beruhenden Reparationsforderungen durchzusetzen. Da die deutsche Regierung den Vorgaben der alliierten Siegermächte des Ersten Weltkrieges nicht nachkommt, besetzen französische Soldaten schließlich am 8. März 1923 Teile des Ruhrgebiets. 1927, 22. November: Die albanische Regierung unter Präsident Ahmet Zogu schließt ein Defensivbündnis mit dem faschistischen Italien. Der sogenannte zweite Tirana-Pakt mit einer vereinbarten Dauer von 20 Jahren enthält – wie der erste Pakt aus dem Vorjahr – neben militärischen auch wirtschaftliche Bestimmungen. So tritt Tirana unter anderem die Rechte an der Förderung von E...

Artikel-Länge: 2481 Zeichen

