Petruschkes Auftritt in der Maischberger Puppenkiste

Samstag, 12. November

Die CDU wird das im Bundestag beschlossene Bürgergeld am Montag im Bundesrat blockieren. Graf Dracumerz sieht keine Chancen auf einen Kompromiss, weil die ganze Sache ein Systemwechsel sei. Merken: Zeitenwende erlaubt – Systemwechsel verboten!

Sonntag, 13. November

Sie brauchen Urlaub? Werden Sie Volksvertreter. 44.000 Delegierte der Klimakonferenz retten in Scharm Al-Scheich die Welt. An der Bar und beim Schnorcheln, da gibt’s noch Korallen. Kanzler Scholz schaut sich heute Vietnam, morgen Singapur und übermorgen Bali an.

Für Boris Becker dagegen sind die Ferien im Hotel Garni in London vielleicht bald vorbei, ihm droht Abschiebung und lebenslängliche Wohnhaft in Deutschland. Julian Assange würde den Deal machen, aber die Bundeswerteregierung bietet ihm kein Asyl an. Was hindert sie? Ist unser Selbstbestimmungsrecht aufgehoben? Wenn ja, wo wird es aufgehoben? In einem Tresor in Washington?

Montag, 14. November

Biden hat in Bali nach...