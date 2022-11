Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. November 2022, Nr. 270

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Flügellahmer Greifvogel Bafin zweifelt Bilanzen an: Immobilienkonzern Adler Group weiterhin angeschlagen Bernd Müller Der Immobilienkonzern Adler Group kommt nicht zur Ruhe – erneut gibt es Zweifel an den Bilanzen. Diesmal sieht die Finanzaufsicht Bafin drei teils gravierende Fehler im Jahresabschluss 2019 der Konzerntochter Adler Real Estate. Dadurch sei die Konzernbilanzsumme um 3,9 Milliarden Euro zu hoch ausgewiesen worden, hieß am Donnerstag. Adler wies die Vorwürfe zurück. Konkret geht es um die Beteiligung am Unternehmen ADO Properties. Die Adler Real Estate hatte dort einst einen Anteil von 33,35 Prozent übernommen. Im Jahresabschluss von 2019 wurde die Beteiligung als »vollkonsolidiert« ausgewiesen. Nach Ansicht der Bafin war das nicht korrekt, da diese Bilanzierungstechnik nur angewandt werden darf, wenn die Tochter vom Mutterkonzern beherrscht wird. Und das zweifelt die Finanzaufsicht an. Damit sei im Jahresabschluss nicht nur...

Artikel-Länge: 2589 Zeichen

