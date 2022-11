Sieben gegen Moskau

Der Krieg in der Ukraine war ein zentrales Thema auf der Konferenz der Innenminister der G7-Staaten am Donnerstag und Freitag im hessischen Kloster Eberbach. Der »verbrecherische russische Krieg« sei eine »humanitäre Katastrophe für Millionen Menschen«, die G7-Minister stünden »fest an der Seite der Ukraine«, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf der Abschlusspressekonferenz am Freitag mittag. Die Sozialdemokratin war Gastgeberin des Treffens, denn die Bundesrepublik hat bis Jahresende den Vorsitz in dieser Gruppe der sieben stärksten westlichen imperialistischen Staaten, der weiterhin Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien angehören.

Die G7-Innenministerinnen und -minister hätten sich »intensiv« darüber ausgetauscht, »wie wir die Aufklärung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit weiter vorantreiben – damit die Kriegsverbrecher sich eines Tages vor Gericht verantworten müssen«, so Faeser. Gesprochen wurd...