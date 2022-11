Dachstein

Berg der Berge im Salzkammergut

Er mag Autor Adalbert Stifter (1805–1868) für seinen »Bergkristall« (1845 als »Der Heilige Abend« erstveröffentlicht) Modell gestanden haben: der Dachstein. Der Doppelgipfel in den nördlichen Ostalpen misst am höheren seiner beiden Spitzen 2.995 Meter. Am Rande seiner Gletscher leben Gemsen, Kolkraben und Schneehasen. Österreich 2020.

3sat, 17.15 Uhr

Die Ruhr

Vom Sauerland durchs Ruhrgebiet

Als Bundeskanzlerkandidat für die SPD bei den Wahlen 1961 forderte Willy Brandt einst, dass der Himmel wieder blau sein solle über Ruhr und Ruhrgebiet. Und siehe da, nur ein paar Jahrzehntchen später sieht ma...