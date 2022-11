Sova meldet Insolvenz an

Alle Räder stehen still. Leider. Denn was da passiert, ist nicht das Ergebnis eines Arbeitskampfes. Es geht ums Überleben einer wichtigen Einrichtung. Die Sozialistische Verlagsauslieferung (Sova) musste Insolvenz anmelden, das bestätigte ihr Geschäftsführer Helmut Richter dem Branchenmagazin Börsenblatt am Mittwoch.

Die 1971 gegründete Sova, seit 2012 mit Sitz in Maintal bei Frankfurt, ist von großer Bedeutung für den linken Buchhandel. Sie hat eine ordnende und zentralisierende Funktion; als Zwischenhändlerin beliefert sie mehr als 4.000 Buchhandlungen in der BRD. Sollte sie endgültig das Geschäft aufgeben, werden rund 70 Verlage mit sozialistischen oder linken Profilen sich auf andere Zwischenhändler verteilen, was auch bei günstigem Verlauf zu Verlusten führen kann. Zu den betr...