Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rekordergebnis für Siemens Konzern will weitere Teile ausgliedern und durch Entlassungen Profit weiter steigern Bernd Müller Für Siemens sind die Geschäfte im vergangenen Jahr glänzend gelaufen. Am Donnerstag vermeldete Vorstandschef Roland Busch einen Rekordgewinn: Erstmals in der 175jährigen Firmengeschichte ist der operative Gewinn auf über zehn Milliarden Euro geklettert. Für die Aktionäre ein Fest – für die Beschäftigten sind die verkündeten Pläne weniger erfreulich. Der Konzern entwickelt sich immer mehr zu einem IT- und Digitalkonzern. Die Energietechnik wurde bereits vor zwei Jahren abgespalten und firmiert nun als Siemens Energy. Nun sollen auch andere Teile ausgegliedert werden, etwa das Geschäft mit großen Getrieben und Motoren (Siemens LDA). Diesem Bereich sollen, heißt es nun, weitere Teile des Konzerns hinzugefügt werden, und aus ihm soll eine neue Gesellschaft gegründet werden: Es soll rund 14.000 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von fast drei Milliarden Euro haben. Finanzvorstand Ralf Thomas erklärte am Donnerstag, die Restrukturierung dürfte die nächsten Mon...

