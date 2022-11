Inflation, Schulden, Hungersnot

Eines der Themen, denen die G20-Staats- und -Regierungschefs auf ihrem Gipfel auf Bali spezielles Gewicht beimaßen, war der Kampf gegen die Inflation. Es sei für sie sehr wichtig, »Preisstabilität herzustellen«, hielten sie in der Abschlusserklärung fest. Dazu würden die Zentralbanken entsprechende Schritte unternehmen. Vor allem den Schwellenländern gelang es, in die Erklärung die Zusage aufzunehmen, die G20 würden dabei negative Auswirkungen auf andere Länder »begrenzen«. Dies zielt besonders auf die Konsequenzen der US-Leitzinserhöhungen, die zum Abfluss von Kapital aus den Schwellenländern führen. Freilich ist die Zusage in der Abschlusserklärung dehnbar formuliert und ohnehin im Zweifelsfall nicht viel wert: Kann man sich vorstellen, dass einer der reichen westlichen Staaten aus Rücksicht auf die Schwellenländer seine Inflationsbekämpfung einschränkt? Eher nicht.

Die G20 trieben zudem die Debatte über Lösungen für die Schuldenkrise voran, in die vor ...