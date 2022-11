Zum Inhalt dieser Ausgabe | Steigende Kosten, kein Durchblick Vermieter in Brandenburg verweigert Abschläge an Energieversorger Carmela Negrete Insbesondere hinsichtlich der Heizkosten ist die Unsicherheit groß. In der brandenburgischen Stadt Kyritz ist eine Wohnungsbaugesellschaft nicht bereit, erhöhte Preise hinzunehmen, und weigert sich, Forderungen des Energieversorgers Energicos zu zahlen. Wie der RBB am 10. November berichtete, betreffen die erhöhten Abschläge rund 2.200 Haushalte. Noch ist unklar, wie der Streit ausgeht, denn der Vermieter hat gegen den Fernwärmeanbieter eine einstweilige Verfügung beantragt. Die Firma Energicos hatte damit gedroht, die Heizungen abzuschalten, und gegenüber dem RBB erklärt, die Wohnungsbaugesellschaft habe einen hohen sechsstelligen Betrag nicht bezahlt. Auf Anfrage von jW reagierte das Unternehmen nicht. Bis zur Gerichtsverhandlung sollen die Heizungen noch laufen. Werden sie abgeschaltet, wenn es keine Einigung gibt? Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erklärte auf Nachfrage: Entsprechend der »Verordnung über allgemeine Bedingunge...

