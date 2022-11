Symbol für Freund und Feind

Bevor Anfang der 1960er Jahre die massenhafte Anwerbung von Arbeitsmigranten aus der Türkei begann, bildeten Iraner, darunter viele wohlhabende Kaufleute aus dem Im- und Exportgeschäft, die ersten islamischen Glaubensgemeinschaften in der BRD. Schon 1953 wurde in Hamburg ein Förderverein gegründet, der den Bau einer repräsentativen Moschee zum Ziel hatte. Finanziert wurde das Projekt weitgehend aus Spenden, die zum Teil auch im Iran aufgebracht wurden.

Nach Plänen deutscher Architekten, die sich von iranischen Vorbildern in­spirieren ließen, entstand seit Anfang der 60er Jahre im Stadtteil Uhlenhorst direkt an der Außenalster die Imam-Ali-Moschee, die wegen ihrer vorherrschenden Farbtöne meist »Blaue Moschee« genannt wird. Die Grundsteinlegung fand im Februar 1960 in Anwesenheit von offiziellen Vertretern des Senats und der Verwaltung statt. Der Gebäudekomplex, an dessen Innenausstattung fortwährend ...