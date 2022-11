Instrument für den Notstand

Verkehrsblockaden von Klimaaktivisten der »Letzten Generation« dienen Law-and-Order-Politikern derzeit als willkommener Vorwand, nach weiteren Gesetzesverschärfungen und Grundrechtseinschränkungen für Demonstranten zu rufen. Ein Antrag der Unionsfraktion im Bundestag, »Straßenblockierer und Museumsrandalierer härter bestrafen«, stieß zwar am Donnerstag auch bei den Ampelfraktionen auf Ablehnung. Doch am Dienstag plädierte mit der Berliner Innensenatorin Iris Spranger eine Sozialdemokratin unter Verweis auf vermeintlich rechtswidrige Proteste von Klimaschutzaktivisten dafür, die mögliche Dauer polizeilicher Ingewahrsamnahme auszudehnen. »In Berlin darf eine Person maximal 48 Stunden in polizeilichen Gewahrsam genommen werden«, bedauerte Spranger im RBB-Inforadio. Sie hoffe sehr, mit der Justiz und dem Berliner Abgeordnetenhaus darüber reden zu können, »dass wir eventuell den Gewahrsam verlängern«. Eine Dauer von bis zu 30 Tagen, wie in Bayern möglich, halt...