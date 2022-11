Ein Abenteuer in Lila

Lavendelernte im Norden

Wer wissen will, wo das Zeug herkommt, aus dem Wismut Aue die Trikots webt, der schaue in die Uckermark: In Grimme, an der Grenze zu Polen, wird der lila Lippenblütler Lavendel angebaut. BRD 2022.

NDR, 18.15 Uhr

Teuerland

Wohlstandsland ist abgebrannt. Der jüngste Armutsbericht des Paritätischen zeigt an, was sich wohl auch in diesem Jahr verschlimmert: 2021 waren 16,6 Prozent hierzulande arm – 13,8 Millionen Menschen. Rekord in der BRD. Die diesjährigen Teuerungen haben die Lage verschärft, es wird weiter munter von unten nach oben verteilt. Denn wie Clara Zetkin schon rhetorisch fragte: »Was ist die Inflation anderes als Diebstahl?« BRD 2022.

ZDF, 20.15 Uhr

Eine neue Welt

Widerstand

