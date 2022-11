In der DDR gab es Industriepfarrer, die keine Gemeinde betreuten, sondern ganz normal in Betrieben arbeiteten. 1992 trafen sie sich mit ihren französischen Kollegen, die ebenfalls irgendwo arbeiten mussten, da es in Frankreich keine Kirchensteuer gibt. Zum Schluss besuchten sie gemeinsam berühmte Pariser Cafés am Boulevard Saint-Germain. Die Kellner erzählten ihnen, dass sie nicht nur kein Gehalt bekämen, sondern dafür zahlen müssten, um dort arbeiten zu dürfen. Sie lebten vom Trinkgeld.

Weil Kellner in den USA und in Kanada sowenig verdienen, soll man 20 Prozent Trinkgeld geben, wenn nicht bereits eine Servicegebühr auf der Rechnung steht. Im Gegensatz zu Europa, wo man zehn Prozent der Rechnungssumme für ein gutes Trinkgeld hält, ist es in Südostasien und Japan unüblich, überhaupt Trinkgeld zu geben. In Moskau gab ich kurz vor meiner Abreise einer Kellnerin meine gesamten Rubel, sie stieß einen spitzen Schrei aus und gab mir einen Kuss. Vermutlich war e...