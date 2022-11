Widerstand gegen den Abriss

Die Bagger stehen direkt vor Lützerath. Noch in diesem Winter soll das von Klimaschützern besetzte Dorf südlich von Mönchengladbach nach dem Willen des Energiekonzerns RWE und der nordrhein-westfälischen Landesregierung geräumt werden. Darunter lagert Braunkohle, die abgebaut werden soll. Am Sonnabend hat die Klimaschutzbewegung mit einer Demonstration gegen den geplanten Abriss des Dorfes und die Erweiterung des Tagesbaus Garzweiler II protestiert. Nach Angaben der Organisatoren nahmen etwa 2.200 Menschen daran teil, die Polizei sprach von mehr als 1.000 Teilnehmern. Zu der Kundgebung hatten unter anderem die Organisationen »Alle Dörfer bleiben«, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Fridays for Future aufgerufen.

Mit einem großen gelben Kreuz und zahlreichen Transparenten, auf denen Aufschriften wie »Kohle stoppen!« oder »Wir alle für Lützi« zu lesen waren, zogen die Demonstranten nach einer Auftaktkundgebung einmal um das Dorf. In ...