Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verbittertes Aufheulen Bundestag beschließt »Bürgergeld«. Kapitalseite beklagt Lockerungen Marc Bebenroth Die Reaktion fiel wie erwartet aus. Der Bundestag hat am Donnerstag das von der Ampelkoalition geplante »Bürgergeld«-Gesetz beschlossen und die Kapitallobby heult auf. Das Gesetz reiße die »bewährte Balance zwischen Fördern und Fordern« ein, klagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V., nach der Abstimmung über mögliche Lockerungen der Daumenschrauben für Lohnabhängige. Die Bosse fürchten um den Verlust staatlicher Druckmittel gegenüber denen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. In den Worten Kampeters: »mehr Alimentierung und weniger Aktivierung«. In dieselbe Kerbe schlug während der Debatte die AfD. Deren Fraktionsvize Norbert Kleinwächter polterte, das Bürgerge...

Artikel-Länge: 2313 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen