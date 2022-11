Aus dem Gleichgewicht geraten

Pakistan unter Wasser – die diesjährigen Überschwemmungen und die damit verbundenen Verwüstungen waren eine Katastrophe mit Ansage. Das Szenario war schon seit Jahren in entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen beschrieben worden. Die Anzahl der Toten und das Ausmaß der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und gesundheitlichen Folgen lassen sich kaum abschätzen. Der jährliche Sommermonsun brachte in der südlichen Provinz Belutschistan eine gegenüber dem Mittel der vergangenen Jahre um das Vierfache höhere Niederschlagsmenge. Ein Grund für die diesjährigen Regenmengen in Pakistan war ein lang­andauerndes Hoch über dem tibetischen Hochland, durch das der Sommermonsum bis weit nach Pakistan hinein gen Westen verlagert wurde. Dessen Regen konnte durch den zuvor schon nassen Boden in den Provinzen ­Belutschistan und Sindh nicht mehr aufgesogen werden und führte zu den verheerenden Überschwemmungen. Gleichzeitig hatte diese Verlagerung des ...