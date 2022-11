Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Wirtschaftsweise« sehen Rezession Gremium prognostiziert für 2023 Rückgang der Wirtschaftsleistung und fordert Besteuerung von Reichen Gudrun Giese Der »Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung« hat am Mittwoch sein Jahresgutachten veröffentlicht. Zunächst erhielt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von den fünf sogenannten Wirtschaftsweisen das Papier, bevor sie ihre Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Öffentlichkeit kundtaten. Nach der Beschreibung der wirtschaftlichen Lage in Zeiten der Inflation und Energiekrise gaben sie eine Reihe von Ratschlägen zur Krisenüberwindung. Neben der Prognose eines 1,7-prozentigen Wachstums für das laufende Jahr gehen die Sachverständigen für 2023 von einer mit minus 0,2 Prozent »moderaten« Rezession aus. Die Inflationsrate werde ihrer Einschätzung nach mit 7,4 Prozent im Vergleich zu diesem Jahr um 0,6 Punkte leicht zurückgehen. Angesichts der Preissteigerungen müssten vor allem ärmere Haushalte ihren Konsum derzeit besonders stark einschränken, schreiben die Sachverständigen, denn gerade sie müssten einen größeren ...

