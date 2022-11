Meritokratische Führung

Auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Oktober hat Staats- und Parteichef Xi Jinping den Weg in die Zukunft vorgezeichnet: Technologie ist die wichtigste Produktivkraft, Talent die wichtigste Ressource und Innovation die treibende Kraft. Die Zusammensetzung des neuen Politbüros der Partei und die Besetzung dessen siebenköpfigen Ständigen Ausschusses spiegelt diese These wider. An der Spitze steht Xi, der für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigt wurde.

Im Mittelpunkt der westlichen Kommentierung stand, dass Xi sich nur sogenannte Loyalisten in das Gremium geholt habe, dass keine Frauen in dem Gremium vertreten sind und es sich bei den Mitgliedern nicht um Fachleute handele. Das alles diene allein der Machtsicherung des Generalsekretärs Xi. Richtig ist, dass die Mitglieder die gleiche Politik und Ziele wie der Generalsekretär vertreten. Das ist in Zeiten zunehmender Militärpräsenz der USA in den an China angrenzenden...