Warnruf an Polizei und Justiz

In der Strafverfolgung bei rechten Gewalttaten und im Umgang mit rechten Aufmärschen brauche es einen glaubhaften Paradigmenwechsel bei Polizei und Justiz in Ostdeutschland. Darin waren sich alle Beteiligten einig. Am Donnerstag haben Vertreterinnen und Vertreter von Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt angesichts der aktuellen Gewaltwelle vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Anlass der Pressekonferenz war die Tagung der ostdeutschen Innenminister in Erfurt am Vortag. Ein zentrales Problem innerhalb der Justizstrukturen seien überlange Verfahrensdauern nach rechten Gewalttaten und eine schockierend niedrige Aufklärungsquote von nicht einmal 20 Prozent bei rechten Brandanschlägen.

In den vergangenen Wochen kam es in mehreren Bundesländern zu Angriffen auf Geflüchteteneinrichtungen. Es gab Brandanschläge auf Sammelunterkünfte für Geflüchtete am 19. Oktober in Groß Strömkendorf (Mecklenburg-Vorpommern), am gleichen Tag in Krumbach (Bayern), Artikel-Länge: 3793 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen