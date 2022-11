Wachsende Furcht

Die Bundesregierung wird dem Verkauf des Dortmunder Chipherstellers Elmos an chinesische Investoren wohl nicht zustimmen. Das Wirtschaftsministerium (BMWK) habe den beteiligten Parteien am Montag mitgeteilt, dass in der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch »der Verkauf der Elmos Waferfertigung an Silex Microsystems AB voraussichtlich untersagt werden wird«, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

In der Angelegenheit hätte die Bundesregierung damit einen Schwenk vollzogen. Noch vor wenigen Tagen hieß es im Handelsblatt, die Übernahme von Elmos durch den Konkurrenten Silex werde wohl zugelassen. Für Elmos selbst kam die jüngste Erklärung aus dem Bundeswirtschaftsministerium wohl auch überraschend. »Das ist eine neue Entwicklung, da bis zum heutigen Tage das BMWK den beteiligten Parteien mitgeteilt hatte, dass die Transaktion wahrscheinlich genehmigt werden wird«, heißt es in der Mitteilung.

Elmos hatte Ende 2021 angekündigt, sich von seiner Fer...