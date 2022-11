Hallo Nachbarn!

Prostitution und Penthouses, Halal-Metzger und hippe Cafés, Lebensmittelausgabe und Lederszene – der Kiez rund um die evangelische Zwölf-Apostel-Kirche an der Berliner Kurfürstenstraße könnte gegensätzlicher kaum sein. In der einstigen Schmuddelecke wurden hochwertige Apartmentblocks gebaut. Dort leben Diplomaten und Bundestagsabgeordnete in Eigentumswohnungen, die über anderthalb Millionen kosten, während die Alteingesessenen Angst haben vor der nächsten Stromrechnung.

RBB, 17.20 Uhr

Geheimsache Katar

Alle wissen, dass die WM für bolzende Kerls 2022 einen heiklen Austragungsort bekommen hat. Dafür, dass Greise wie Franz Beckenbauer auf einem Bett aus Bestechungsgeldern dem Leben entschlummern dürfen, hat sich Fußballweltverband FIFA den Gegenwind eingehandelt, den er seit je verdient...