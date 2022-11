»Lame duck«, lahme Ente – so nennt man in den USA Präsidenten an der Macht ohne Macht. Sie sind innenpolitisch durch Niederlagen bei den Zwischenwahlen und den daraus resultierenden Verlust der Parlamentsmehrheit so sehr geschwächt, dass sie allenfalls außenpolitisch handlungsfähig sind. Die Opposition ist in einem Maße gestärkt, dass sie problemlos alle innenpolitischen Reformvorhaben, die von beiden Kammern des US-Parlaments – Repräsentantenhaus und Senat – verabschiedet werden müssen, blockiert. Solche Niederlagen bei den Midterms zwei Jahre nach siegreichen Präsidentschaftswahlen kamen zuletzt recht häufig vor, da die Enttäuschung über die herrschende Politik Wahlwechsel oder Wahlabstinenz hervorbringt. Kritiker sagen, dass das US-politische System seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit dem die USA zur hegemonialen Supermacht aufstiegen, darauf ausgelegt ist, innenpolitische Reformvorhaben stark einzuschränken und Handlungsfähigkeit auf die Außenpo...