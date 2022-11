Vorposten in China

Die von Kaiser Wilhelm II. persönlich angeordnete Besetzung der Bucht von Jiaozhou (damals Kiautschou) am 14. November 1897 provozierte Widerstand und Revolution in China und Widerstand gegen die deutsche Flottenrüstung in England. Das imperiale Deutschland fand nicht seinen »Platz an der Sonne«, sondern in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs.

Wettlauf in Fernost

Produkte der chinesischen Hochkultur gehörten zu den begehrtesten Luxusartikeln des aus dem Mittelalter austretenden Europa. Das ausgebrochene »Porzellanfieber« lockte im 17. Jahrhundert europäische Händler nach China, sie kamen zurück mit euphorischen Berichten über den ungeheuren Reichtum des riesigen Landes. Mehr und mehr entwickelte sich auch ein intensiver Handel mit Tee, den die britische Regierung mit der illegalen Einfuhr von in Indien produziertem Opium bezahlen wollte, um den Abfluss von Silber zu verhindern. Als die chinesische Regierung gegen das Opium, die »Geißel Chinas«, vorgi...