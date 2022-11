Alles nicht so ernst gemeint

Der Folksänger Loudon Wainwright III war kommerziell nie der erfolgreichste. Mit dem absurd witzigen Song »Dead Skunk« schaffte er 1972 einen 16. Platz in den Charts, höher hinaus kam er nicht. 1985 und 1986 war er für Grammys nominiert, Johnny Cash coverte seinen Song »The Man Who Couldn’t Cry«.

Erfolg hin oder her – der Mann ist ein humorvoller Storyteller ersten Ranges, füllt in den USA kleine Hallen. Außerdem ist er Mittelpunkt einer, nun ja, Dynastie. Loudens Vater war ein gefeierter Journalist für das Magazin Life. Der Popmusiker und Opernkomponist Rufus Wainwright ist sein Sohn und weit berühmter als der Papa, was schon zu zahlreichen Reibereien führte bzw. zu Songs, in denen sie sich weiterzanken. Tochter Martha ist ebenfalls Folkmusikerin. Auch sie haderte...