Zocken um Altersruhe

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gibt vor, das deutsche Rentensystem stärken zu wollen. Die »Aktienrente« soll die gesetzliche Rente »fit« für den demographischen Wandel machen und das Rentenniveau langfristig steigern. So heißt es in einem Papier, über das die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Donnerstag abend zuerst berichtet hatte.

Für die »Aktienrente« soll 2023 ein Kapitalstock geschaffen werden, der mindestens zehn Milliarden Euro umfassen soll. Die Erträge der Wertpapiere sollen dann von Mitte der 2030er-Jahre an in die Rentenversicherung fließen, um sie zu stärken. Der Zweck dieses öffentlich verwalteten Fonds soll demnach gesetzlich festgeschrieben werden. Wie es in dem Bericht heißt, sei der Fahrplan mit dem Arbeits- sowie dem Wirtschaftsministerium abgestimmt.

Finanziert werden soll das Vorhaben mit: Schulden. Im kommenden Jahr will Lindner knapp zehn Milliarden Euro in Form von Darlehen in Fonds einzahlen, die dann mit Zinsen...