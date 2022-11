Lob in Löbau

Am Samstag fand der Landesparteitag von Die Linke in Sachsen statt. Auf der Tagesordnung in Löbau stand unter anderem die Diskussion über die aktuelle Situation der Partei. Die könnte schwieriger kaum sein: Die Zustimmung bei Wahlen sinkt ebenso wie die Mitgliederzahlen zurückgehen. Die Linkspartei sucht also einen Ausweg aus der desaströsen Lage, doch Aufbruchstimmung wollte an diesem Wochenende nicht so recht aufkommen.

Martin Schirdewan, einer der beiden Bundesvorsitzenden der Partei, war nach Löbau gereist, um die Anwesenden zur Einheit aufzurufen. In seinem Grußwort an den Landesparteitag forderte er ein Ende des »verdammten Kriegs« in der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warf er vor, bei seiner Reise nach China die Chance auf eine Friedensinitiative vertan zu haben. Die Solidarität seiner Partei, so Schirdewan, gelte »zuvorderst der Zivilbevölkerung in der Ukraine«, die das »angegriffene Land« sei.

Mit Blick auf die Lage seiner Partei erklär...