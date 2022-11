Erneut wird in Bayern über einen »Maskendeal« verhandelt. In dem Prozess verlangt ein unterfränkischer Unternehmer vom Freistaat 1,5 Millionen Euro plus Zinsen. Am Donnerstag wurde in München eine Reihe von Zeugen gehört – darunter der Bankvorstand des Klägers, ein früherer Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sowie der Skilehrer der ehemaligen bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und ihres Mannes.

Zu Beginn der Pandemie sei das Gesundheitsministerium im Freistaat auf den Unternehmer Zeno Busch zugegangen. Wie bei einer Reihe von Geschäften zur Maskenbeschaffung in diesem Zeitraum ging der Kontaktaufnahme eine private Vermittlung voraus; in diesem Fall durch den Skilehrer der damaligen Gesundheitsministerin Huml. Nach der Kontaktaufnahme sowie der Ausformulierung von Details für einen Kaufvertrag setzte sich das Ministerium auch mit der Bank des Unternehmers in Verbindung, welche einen Millionenkredit für die Beschaffung von Masken ermö...