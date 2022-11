Rechte geht über Leichen

Der brutale Mord an einem Mädchen beflügelt seit dem 14. Oktober die Phantasmen der politischen Rechten Frankreichs. An diesem Tag wurde der Körper der zwölf Jahre alten Lola Daviet in einem Hinterhof des 19. Pariser Arrondissements gefunden, eingesperrt in eine Metalltruhe, vor ihrem Tod offenbar gefoltert und sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Festgenommen und als mutmaßliche Täterin inhaftiert wurde alsbald eine junge Frau namens Dahbia B., 24 Jahre alt, geboren in der Hauptstadt Algeriens, seit drei Jahren obdachlos und geführt auf der Liste der nicht akzeptierten, zur Ausreise angewiesenen »Irregulären«.

Die »Verpflichtung, das Land zu verlassen«, ist in Frankreich ein Rechtstitel, abgekürzt OQTF (Obligation de quitter le territoire français), der den so abgeurteilten Personen 30 Tage Zeit lässt, dorthin zurückzukehren, wo sie herkamen – was auch eine von Terror und politischer Verfolgung geplagte »Heimat« sein kann. Kontrolliert wird diese Anweisung ...