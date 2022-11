Trafos dringend gesucht

Nach der jüngsten Serie russischer Raketenangriffe auf Ziele der ukrainischen Energieversorgung werden die Stromabschaltungen länger und die Verfallszeiten offizieller Mitteilungen kürzer. So hatte es Anfang der Woche geheißen, bei den Angriffen vom Wochenende seien 44 von 50 abgefeuerten Raketen abgeschossen worden; später dann teilte das ukrainische Energieministerium mit, bei den Angriffen seien 18 Objekte an zehn Standorten getroffen worden. Mit Sicherheit nicht mit Hilfe von sechs Raketen. Hier kommt also die Erfolgspropaganda an ihre mathematischen Grenzen.

Inzwischen bestätigt sich, dass die russischen Angriffe der letzten Welle gezielt die Umspannwerke an den großen Wasserkraftwerken des Landes getroffen haben. Deren Anteil an der gesamten Stromerzeugung des Landes ist zwar mit sechs Prozent relativ gering, aber sie haben den technischen Vorteil, dass die Turbinen in Spitzenlastsituationen schneller hochgefahren werden können als Kohle- oder Atomk...