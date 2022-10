Die Fuchsflüsterin

Biologin Ester Rut Unnsteinsdottir erforscht auf der isländischen Halbinsel Hornstrandir Polarfüchse in ihrem Lieblingszuhause. Doch nach dem vergangenen Winter ruft des öfteren der Hase abends »Gute Nacht!«, und nichts schallt zurück. Hauptgrund für den Rückgang der größten Population der schneeweißen Fuchsart ist das mit Quecksilber belastete Meer. D 2022.

BR, 18.45 Uhr

Gefangen in Putins Russland

Teenager als Staatsfeinde

»Mich zu fronten ist nicht klug / So wie Putin zu bescheißen«, gab Pöbel MC in seinem Song »Kommuikationsgenie« auf der 2020er LP »Bildungsbürgerprolls« an. Und klar, niemand, welchen Lagers auch immer, bestreitet, dass es Putin seiner Opposition, auch hier egal welchen Lagers, schwermacht. Dass der Westen selbst nicht zimperlich ist – in NATO-Landen will man davon nich...