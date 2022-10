Nicht nach oben offen

Die Profiteure streiten um den Gewinn. Waren Supermarktketten hierzulande die großen Gewinner der Coronakrise, so stehen sie nun unter Preisdruck. Denn in Preisverhandlungen mit großen Lebensmittelkonzernen greifen diese mittlerweile zu Lieferstopps, um den Druck auf die Einzelhändler zu erhöhen, wie tagesschau.de am Montag berichtete. Die Großen möchten den Preisforderungen der noch Größeren bislang aber nicht nachkommen und nehmen daher auch vorübergehende Ausfälle im Warensortiment in Kauf.

Streit gebe es insbesondere zwischen dem US-Lebensmittelriesen Mars und den Supermarktketten Rewe und Edeka, berichtete ­tagesschau. de. Diese warteten »vergeblich« auf Lieferungen des Konzerns, der neben den bekannten Schokoriegeln auch Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln vertreibt. Edeka war wegen des in Hamburg als Feiertag begangenen Reformationstages am Montag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Gegenüber tagesschau.de hatte die Supermarktkette mitgete...