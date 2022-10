Masterplan des Westens

Diese Woche begann in Berlin mit gleich zwei großangelegten Konferenzen, die sich der Vorbereitung des Wiederaufbaus der Ukraine widmeten: das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum – organisiert unter anderem vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag − am Montag und eine von den G7-Staaten und der EU-Kommission ausgerichtete internationale Expertenkonferenz am Dienstag. Im Vorfeld dieser Veranstaltungen hatten sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) bereits für einen »Marshallplan des 21. Jahrhunderts« für die Ukraine ausgesprochen, den es auszuarbeiten gelte. Dieser historische Bezug auf das hunderte Milliarden US-Dollar schwere Wirtschaftsförderprogramm, mit dem die USA zwischen 1948 und 1952 das kriegszerstörte Deutschland und andere vornehmlich westeuropäische Staaten unterstützte, ist ebenso interessant wie bedenklic...