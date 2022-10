Neu erschienen

Gefangeneninfo

Die neue Ausgabe der Zeitschrift Gefangeneninfo beschäftigt sich ausführlich mit dem in diesem Jahr herausgekommenen Band »Briefe aus dem Knast« von Ingrid Schubert. Das RAF-Mitglied saß seit 1970 im Gefängnis; 1977 wurde sie tot in ihrer Zelle in Stadelheim aufgefunden. Die Briefe zeigten deutlich, dass »sich wehren auch unter schwierigen Bedingungen möglich ist«. Viele dieser Texte seien »zeitlos«. Außerdem: Beiträge über die italienische Resistenza und die »Naziparagraphen« 129, 129 a und 129 b StGB. (jW)

Gefangeneninfo, Nr. 443 (Oktober/November 2022), 27 Seiten, 2 Euro (Ausland: 2,70 Euro), Bezug: Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen, c/o Stadtteil- und Infoladen Lunte, Weisestraße 53, 12049 Berlin, Inter...