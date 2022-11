Schwer vernagelt: Hufeisen

Erfunden oder zumindest weithin bekannt wurde das Hufeisen im frühen Mittelalter und gehört neben Räderpflug, Steigbügel und Dreifelderwirtschaft zu den ganz großen Errungenschaften am Ende der Antike, die nicht auf die Römer oder Griechen zurückgehen. Anders als die vorgenannten war das Hufeisen militärisch und zivil von größtem Nutzen, weil mit ihm der Tierverschleiß auf dem Feld deutlich geringer ausfiel. Es wird in den Huf genagelt und bleibt für gewöhnlich an seinem Bestimmungsort. Man fa...