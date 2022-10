Harte Musik für harte Zeiten

Russian Circles sind Geschichtenerzähler. Klingt seltsam bei einer Band, die auf Gesang verzichtet. Ist aber so: Die drei Postmetaller aus Chicago verstehen es wie keine zweite rein instrumentelle Gruppe, Narrative zu spinnen, den Hörer in einen einzigen Sog aus Gitarre, Bass und Schlagzeug zu ziehen. Wer glaubt, im Auge eines Hurricanes wäre es still, hat noch nie Russian Circles gehört.

Ihr achtes Studioalbum »Gnosis« wurde abermals von einem ausgewiesenen Krachexperten produziert, dem Converge-Gitarristen Kurt Balou. Sieben Songs sind zu hören, mitu...