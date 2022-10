Unkollegiales Schweigen

Als am vergangenen Mittwoch ein Gericht in Philadelphia ein weiteres Mal die Berufungsrechte des seit 41 Jahren inhaftierten US-Journalisten Mumia Abu-Jamal außer Kraft setzte, war das den Medien in den USA keine Silbe wert. Ein 1981 noch mit Preisen für seine Radioreportagen ausgezeichneter und zum Vorsitzenden der Vereinigung Schwarzer Journalisten in Philadelphia gewählter Kollege wurde des Polizistenmordes beschuldigt und verurteilt, er betont seit vier Jahrzehnten, unschuldig zu sein – aber kein Presseorgan fühlt sich aufgefordert, kritisch auf diese Anschuldigung zu schauen. Im Gegenteil: Von Anfang an trugen die Medien mit ihrer Sensationsberichterstattung dazu bei, den Kollegen vorzuverurteilen und Polizei und Justiz auszuliefern. Abu-Jamals Problem: Er ist schwarz, war Mitglied der Black Panther Party und hat sich als Journalist mit rassistischen Politiker...