Zum Inhalt dieser Ausgabe | Geflügelpest grassiert Wildvögel übertragen Virus auf Stalltiere. Branche sieht Standort in Gefahr Oliver Rast Drastischer können Aussagen kaum sein: »Die Geflügelpest hat hierzulande ein Ausmaß angenommen, wie niemals zuvor«, sagte Friedrich-Otto Ripke am Freitag zu jW. Diese endemische Seuche, so der Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG), grassiere nicht nur phasenweise, sie existiere das gesamte Jahr. »Und ja, ich kann es nicht kleiner formulieren, die Geflügelpest gefährdet den Geflügelstandort Deutschland.« Und der ist groß, wir reden hier von 170 Millionen Geflügel. Nur, was ist diese Pest, die bisweilen auch Vogelgrippe genannt wird? Auskunft darüber erteilt das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Demnach seien alle Geflügelarten, aber auch viele Zier- und Wildvogelarten, empfänglich für Influenzaviren der Vögel, sogenannte aviäre Influenzaviren, kurz AIV, so die ...

