Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. Oktober 2022, Nr. 252

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Eigentlich trinke ich keinen Kaffee Auf dem Weg nach Sibirien: Russische Gastfreundschaft, Fatalismus und jahrhundertealte Geschichte Stephan Kannowski Mittwoch, 24. August, ­Polizeirevier Prokopjewsk/Russland/Südsibirien Komsomolskaja Uliza 2, 653000 Prokopjewsk 5.534 Kilometer von Deutschland entfernt Zeit: 2.24 Uhr Ich liege auf meiner ausgebreiteten Jacke im Flureingang des Polizeireviers von Prokopjewsk in Südsibirien, während die Neonlampen ihr ewiges Licht halten. Nein, wirklich, mir geht es gut. Das kann ja jeder sagen, genau inmitten der Sprengkapsel des Feindes. Und doch fühle ich mich wohl. Der Polizist hat mir gerade davon abgeraten, auf die Straße zu gehen. »Das ist viel zu gefährlich für Sie. Hier wimmelt es von kriminellen Leuten«, meint er. Über mein Handy höre ich den ersten Teil der Krönungsmesse in C-Dur, KV 317: Kyrie eleison von Wolfgang Amadeus Mozart. Dabei knabbere ich an einem Stück Nussschokolade, die mir der freundliche Polizist serviert hat. Inklusive russischem Kaffee, obwohl ich mir doch Tee gewünscht habe und ich doch überhaupt keinen Kaffee trinke. Aber vielleicht hat er m...

Artikel-Länge: 11881 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen