Eine Klasse für sich

Vor dem Schuhladen »­Budapester« mit bester Adresse auf dem Berliner Kurfürstendamm wird es laut: »Dies ist eine Mahnwache, die sich gegen eine Eigenbedarfskündigung nach 40 Jahren Mietdauer richtet«, schallt es am frühen Donnerstag abend vor dem Luxusgeschäft aus einem Megaphon. Eine Polizeistreife hält neben dem Bürgersteig, wo sich bereits 20 Menschen versammelt haben.

»Es geht um unseren Micha«, erklärte die Rednerin vom Bündnis »Zwangsräumung verhindern« am Donnerstag abend. Dem Mieter einer Wohnung in Berlin-Steglitz drohe Ende November die Zwangsräumung, weil ein Geschäftsführer von »Budapester« mit der Begründung »Eigenbedarf« für seine Schwiegermutter das Mietverhältnis gekündigt hatte. Das Bündnis bezweifelt, dass die Wohnung im dritten Stock ohne Aufzug tatsächlich für die Seniorin gedacht ist. »Die wird wohl kaum aus ’nem Villenhäuschen in Zehlendorf in eine Wohnung nach Steglitz ziehen«, bemerkte Bündnissprecher Tim Riedel im jW-Gespräch. Wah...