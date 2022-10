Mit Laserwaffen gegen Drohnen

In Zeiten allgemeiner Aufrüstungseuphorie passte diese Schlagzeile vom Donnerstag wie die Faust aufs Auge: »Bundeswehr schießt erstmals Drohnen mit Laserwaffe vom Himmel«, berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Die auf der Fregatte »Sachsen« installierte sogenannte Hochenergielaserwaffe habe anfliegende Drohnen zerstört, was bei den beiden an der Entwicklung beteiligten Rüstungsunternehmen für Jubel sorgte. »Es ist ein großer Schritt in Richtung einsatzfähiger Laserwaffen«, hieß es in einer gleichentags veröffentlichten Erklärung von MBDA und Rheinmetall. Durchgeführt worden war der Test bereits im August 2022 in der Ostsee vor dem Truppenübungsplatz im schleswig-holsteinischen Putlos.

In der Erklärung der Waffenschmieden kommen Daniel Gruber, »Projektleiter Marinedemonstrator« bei MBDA, und Markus Jung, »Leiter Entwicklung Strahlenwaffe...