Kürzungskurs in schwerer See

Nachdem sie jüngst ins Straucheln geraten war, will sich die Schweizerische Großbank Credit Suisse (CS) mit einem Komplettumbau aus der Krise holen. Das gab das Geldhaus bei der Präsentation seiner Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022 am Donnerstag bekannt. Als Schritte nannte die Bank einen radikalen Stellenabbau, eine Eigenkapitalerhöhung und einen Umbau der Investmentsparte.

Bis 2025 will die Credit Suisse rund 9.000 Stellen streichen. 2.700 Beschäftigte, was rund fünf Prozent der Belegschaft entspricht, sollen bereits im laufenden Jahr entlassen werden. Die Bank will ihren Personalbestand damit nach eigener Aussage um 17 Prozent auf rund 43.000 Beschäftigte reduzieren. Gleichzeitig sollen die laufenden Kosten um 15 Prozent auf dann 14,5 Milliarden reduziert und insgesamt rund 2,5 Milliarden Franken (2,51 Milliarden Euro) einspart werden. Bei der Investmentsparte will Credit Suisse die Axt anlegen und einen Großteil des Verbriefungsgeschäfts an ...