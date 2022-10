»Langer Marsch« auf Islamabad

In Pakistan laufen die letzten Vorbereitungen für den »Langen Marsch« – ab diesem Freitag wollen die Anhänger des im April gestürzten Premierministers Imran Khan von der zweitgrößten Metropole Lahore in der Provinz Punjab nach Islamabad ziehen. Die Hauptstadt soll am 4. November erreicht werden.

Es geht um den zugespitzten Protest seiner Partei, der Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), gegen ein Urteil der nationalen Wahlkommission, das Khan aufgrund von Verfehlungen von politischen Ämtern ausschließt. Sollte diese Entscheidung, die parallel auch vor Gerichten angefochten wird, Bestand haben, könnte Khan, dessen Partei erst kürzlich bei einer Nachwahl sechs von acht Mandaten holte, auch nicht bei der Neuwahl des Parlaments nächsten Mai kandidieren. Dabei will der einstige Kricketstar, der als Hoffnungsträger 2018 einen klaren Wahlsieg eingefahren hatte, eben bei dieser Gelegenheit die im April verlorene Macht zurückgewinnen. Damals hatte er sein Amt als Regier...