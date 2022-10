Abkommen zwischen Feinden

Delegationen aus Israel und Libanon haben am Donnerstag nachmittag eine Vereinbarung über die Abgrenzung der jeweiligen exklusiven Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer unterzeichnet. Die Zeremonie fand auf dem UN-Stützpunkt in Nakura, im Libanon, statt. Da Israel und der Libanon sich im Kriegszustand befinden, fand die Unterzeichnung im jeweiligen Land statt.

Vermittelt worden waren die indirekten Verhandlungen von Amos Hochstein, dem Sonderbeauftragten für Energiesicherheit im US-Außenministerium. In der Vereinbarung wird Israel das Gasfeld Karisch zur Förderung zugewiesen, dem Libanon das Gasfeld Kana.

Hochstein war mit den Dokumenten am Mittwoch abend in Beirut eingetroffen. Am Donnerstag morgen unterzeichnete dort der libanesische Präsident Michel Aoun, der seine Zustimmung zu der Vereinbarung bereits vor einer Woche erklärt hatte.

Etwa zeitgleich kam in Jerusalem das israelische Kabinett zusammen und stimmte wie erwartet der Vereinbarung ebenfall...