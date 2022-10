Die IG Metall ist bereit für den Arbeitskampf. Unter dem Motto »Jetzt geht’s los! Jetzt gibt’s Zunder!« hat die Gewerkschaft zu einem Warnstreik vor dem Werk von Benteler Steel/Tube in Dinslaken aufgerufen. In der Nacht von Freitag auf Samstag endet die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie – und ab 00.01 Uhr soll die Nachtschicht den aktiven Arbeitskampf mit einem einstündigen Warnstreik einläuten.

Am Donnerstag endeten die Verhandlungen in den vier Tarifgebieten Küste, Bayern, Baden-Württemberg und Mitte ohne Ergebnis. Die Kapitalseite hatte ein Angebot vorgelegt, das von den Gewerkschaftern als viel zu schwach empfunden wurde.

Die Unternehmen verwiesen auf eine für sie extrem unsichere wirtschaftliche Lage. Hohe Energiepreise und Probleme in den Lieferketten würden ihnen zu schaffen machen. Nach jüngsten Äußerungen des Gesamtmetall-Präsidenten Stefan Wolf streben sie eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro an. Diese könnte nach staatlic...