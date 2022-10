Gegenseitiger Nutzen

Seit 2013 findet jährlich das Dakar-Forum im Senegal statt. Angesichts der Folgen der Klimakatastrophe und des Ukraine-Konflikts hatte diese 8. Internationale Konferenz für Frieden und Sicherheit in Afrika am Montag und Dienstag eine besondere Bedeutung. Angesagt hatten sich neben Thinktanks und Vertretern internationaler Organisationen auch Minister und Militärs aus 40 Ländern, um sich dem Thema »Afrika auf dem Prüfstand exogener Schocks: Herausforderungen für Stabilität und Souveränität« zu widmen. Auch angesichts der vor der UNO erklärten Distanz zum Krieg in Europa wird sich die Münchner »Sicherheitskonferenz« auf eine konkurrierende Sicht der Geopolitik einstellen müssen.

Es sei »dringend erforderlich, dass die afrikanischen Staaten den Trend umkehren, indem sie ihre Abhängigkeit vom Ausland verringern, um eine nachhaltige Widerstandsfähigkeit aufzubauen«, erklärte der Vorsitzende der wissenschaftlichen Kommission des Forums, Generalmajor Mbaye Cissé...