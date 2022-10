Dritte Runde für Entlastung

Seit gut einem halben Jahr läuft die Kampagne der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an der Uniklinik in Dresden (UKD). Die Beschäftigten kämpfen für den Abschluss eines Entlastungstarifvertrags (TVE): Für 24 Bereiche des UKD sollen verbindliche Personalschlüssel festgelegt werden. Auf diese Weise, so hofft Verdi, soll die enorme Überlastung der Beschäftigten spürbar verringert werden.

Am Mittwoch gingen die Verhandlungen am UKD nun in die dritte Runde. Verdi hält eine Einigung mit der Klinikleitung für möglich, erklärte die Leipziger Verdi-Sekretärin Hedda Hauser am selben Tag im jW-Gespräch. In vorangegangenen Gesprächen sei mit der Leitung des UKD über die Einführung konkreter Personalschlüssel Einigkeit erzielt worden. Würden diese nicht eingehalten, soll es einen Belastungsausgleich geben.

Allerdings liege der Teufel wie so häufig im Detail: Denn das Verhältnis zwischen Patienten und Pflegekräften ist weiterhin unklar. Auch die Höhe ...