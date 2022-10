Hoffnungsträger der Armen

Sollte Luiz Inácio Lula da Silva die Stichwahl gewinnen, verdankt er seinen Sieg den Armen, den Frauen sowie der indigenen und afrobrasilianischen Bevölkerung, deren Hoffnungsträger er ist. Zwar hatten im ersten Wahlgang mehr von ihnen Jair Bolsonaro gewählt als erwartet, doch die Mehrheit setzt auf Lula.

Der am 27. Oktober 1945 in der Kleinstadt Caetés im Nordosten Brasiliens geborene Kandidat stammt selbst aus ärmlichen Verhältnissen. Nach Umzug der Familie nach São Paulo musste er bereits als Kind unter anderem als Schuhputzer arbeiten. Später machte er eine Ausbildung zum Metallarbeiter, wurde gewerkschaftlich aktiv und 1975 zum Vorsitzenden der Metallarbeitergewerkschaft gewählt. Nachdem Lula mehrere große Streiks organisiert hatte, ließ die brasilianische VW-Niederlassung (Volkswagen do Brasil) i...