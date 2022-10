Wie man Meister wird

Einen wunderschönen guten Morgen! Gestern ging die argentinische Meisterschaft der Liga Profesional mit 28 Teams und ohne Rückspiele zu Ende. Das Campeonat war spannend wie lange nicht mehr, doch auf den letzten Metern ging den Überraschungsklubs mit kleinem Budget die Puste aus: Auf den vorderen drei Plätzen behaupteten sich eben doch wieder drei der sogenannten G5-Vereine, die traditionell die meisten Einnahmen der TV-Gelder abgreifen und auch deshalb über schmuckere Kader verfügen.

Atlético Tucumán aus dem Nordwesten des Landes, das fast die ganze Saison über die Tabelle angeführt hatte und herzerfrischenden Fußball zelebrierte, verlor am Sonnabend in Florencio Varela (südlich der Hauptstadt) bei Defensa y Justicia mit 1:3 (die fünfte Niederlage), schloss die Meisterschaft mit sechs Punkten Rückstand ab, liegt aber in der Jahreswertung nur auf Rang zwölf. Was bedeutet, dass alles für die Katz war: Selbst die Qualifikation für die Copa Sudamericana wurd...